Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye karşısında 2-1 aldıkları galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cherchesov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"85. DAKİKADAN SONRA ÇOK ZORLANDIK"



"En zorlandığımız anlar 85. dakikadan sonraki anlar. Daha sonra tabi ki tecrübeyle ve futbolcularımızın birbirlerine olan yakınlığıyla birlikte rakibin ataklarını çözdük. Dzyuba ve Kuzyaev gibi iyi oyuncularımız oyuna pozitif anlamda katkı yapıyorlar"

"DOĞRU YOLDAYIZ"

"Dünya Kupası'nda dereceye girmemiz Rus halkında güzel enerji yarattı. Şimdi yeni bir turnuvaya başladık. Bu turnuvada bizim için önemli olan dereceler alarak ileri doğru devam etmek. Şu anda doğru yoldayız ve bu yolda devam edeceğiz"

"TÜRKİYE İYİ VE DİRİ BİR TAKIM"

"Türkiye çok iyi bir takım. Diri bir takım. Oyunun geline baktığınız zaman güzel pozisyonlarla geçildi. Biz burada iyi ağırlandık, güzel karşılandık ve giderken de mutlu bir şekilde gidiyoruz"

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