Kahve zinciri Starbucks ürünlerine zam geldi. Zam bilgisi Starbucks'ın resmi platformlarından kamuoyuna duyurulmamakla birlikte mağazalardaki fiyat tabloları zamlı fiyatlarla güncellendi. Ayrıca internet satış fiyatları da zamlandı. Peki, Strbucks'a ne kadar zam geldi? İşte zamlı güncel Starbucks kahve fiyatları...

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EN DÜŞÜK KAHVE FİYATI 45 TL OLDU

Zam sonrası Starbucks küçük boy filte kahve fiyatı 45 liraya çıkarken Starbuscks büyük boy caffe mocha fiyatı 91 liraya yükseldi. Buna göre küçük boy filte kahve fiyat tablosunda en ucuz, büyük boy caffe mocha ise en pahalı kahve olarak yer aldı.