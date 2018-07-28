Steaua Bucuresti - Dinamo Bucuresti rakamlar

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Steaua Bucuresti, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Dinamo Bucuresti takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 543. İddaa'da Steaua Bucuresti kazanır 1.65, berabere biter 3.00, Dinamo Bucuresti kazanır 3.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Steaua Bucuresti önceki hafta ACSMU Poli Iaşi mücadelesinde 1-0 yenildi.

Dinamo Bucuresti ise CFR Cluj karşılaşmasında 0-2 yenildi.

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