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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI İZLE | Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı canlı yayın takip et! UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekibin grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:55
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Sander van der Eijk

        SAAT: 20.45

        YAYIN: Exxen

        BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

        TEKNİK SORUMLU: Burak Yılmaz

        BODO/GLIMT: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

        Kartal'ın, bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, evinde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 kaybederken, konuk olduğu Bodo/Glimt'e de 3-1 yenildi.

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        Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç puan kaybetmemişti. 2. Eleme Turu’nda Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu’nda da Neftçi’yi 3-1 ve 2-1’le geçti. Kara Kartal play-off’ta da Mircea Lucescu’nun takımı Dinamo Kiev’i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

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        Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

        ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

        Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma’yı geride bıraktı.

        Beşiktaş'ta Avrupa'da en golcü oyuncuları sıralamasında ise Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Aboubakar, 1 gol daha atması halinde Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek. Kamerunlu futbolcu, eğer rakip fileleri 2 kez havalandırırsa; 'Avrupa'daki en golcü futbolcu' olarak adını siyah-beyazlıların tarihine yazdıracak.

        240. RANDEVU

        Geride kalan 239 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 356 gol gördü.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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