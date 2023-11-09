STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Sander van der Eijk

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

TEKNİK SORUMLU: Burak Yılmaz

BODO/GLIMT: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

Kartal'ın, bu sezon Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk maçta Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, evinde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 kaybederken, konuk olduğu Bodo/Glimt'e de 3-1 yenildi.

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç puan kaybetmemişti. 2. Eleme Turu’nda Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu’nda da Neftçi’yi 3-1 ve 2-1’le geçti. Kara Kartal play-off’ta da Mircea Lucescu’nun takımı Dinamo Kiev’i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi. Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma’yı geride bıraktı.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Avrupa'da en golcü oyuncuları sıralamasında ise Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Aboubakar, 1 gol daha atması halinde Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek. Kamerunlu futbolcu, eğer rakip fileleri 2 kez havalandırırsa; 'Avrupa'daki en golcü futbolcu' olarak adını siyah-beyazlıların tarihine yazdıracak.

240. RANDEVU

Geride kalan 239 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 356 gol gördü.