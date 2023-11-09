TFF, 14 sayfalık tutanakları yayınladı!

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14 sayfalık raporun 8 Kasım 2023 tarihli birinci sayfasında "Adı geçen kişiyle ilgili 26.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısında görevli olmadığı halde bir maçın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik bilgi ve beyanlar üzerine, söz konusu olayla ilgili kişilerden alınan yazılı bilgi ve tutanaklar TFF Hukuk Müşavirligi tarafından incelenmiştir." denildi ve disiplin soruşturması açmak için yeterli delil bulunamadığı kanaatine varıldığı anlışılmaktadır ibareler yer aldı.

Raporun 7 Kasım 2023 tarihli üçüncü sayfasında ise Genel Sekreter Av. Taner Senseven imzasıyla bir belge yayınlandı. Bu belgede "Hukuk Müşavirligi'nin 27.04.2022 tarihli ve 2022-27 /67 sayılı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı yazıyla, hakem Özgüç Turkalp'in olay tarihinden 4 ay sonra yaptığı beyanları destekler başka herhangi yeterli bilgi, delile ulaşılamaması, olay tarihinde VAR Merkezinde görevli operatörler ve TFF teknisyeninin böyle bir olay gerçekleşmedigini beyan etmeleri ile beyanlarını sunan diger hakemlerin beyanlarının Özgüç Türkalp'in beyanları ile örtüşmemesi nedeniyle bu aşamada disiplin soruşturması açmak için yeterli delil bulunmadığı kanaatine varıldığı ve bahse konu olay ve kişiler hakıında Merkez Hakem Kurulu tarafından ayrıntılı rapor ve delillerin sunulması halinde konunun Disiplin Mufettişligi tarafından yeniden değerlendirileceği bildirilmiise de bugune kadar konuyla ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Hukuk Müşavirliğine ayrıntılı rapor veya delil sunulmamıştır." denildi.