Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı! Bahçeden ve ormandan topladılar! Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan 24 yaşındaki Dilara Çağlayan'ın ölümünden 4 ay sonra bir acı haber daha geldi. Geçen hafta salı günü ormanlık alandan mantar toplayıp yedikten sonra eşi ve oğlu birlikte zehirlenen Sevgi Yarınınözü, yaşam mücadelesini kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 09.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:39 facebook

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