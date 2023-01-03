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Strese iyi gelen bitkiler

Bu bitkilerin sadece yanınızda olması bile stresi azaltmaya yetiyor... İşte strese iyi gelen 8 bitki!

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  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    Stresin kişiyi güçten düşürdüğünü ve enerjisiz bıraktığını hepimiz biliyoruz. Ancak evde bu bitkileri bulundurmanın stresi bir nebze de olsa azalttığı belirtiliyor. Toprağının doğal antidepresanlar içermesi nedeniyle stresi azaltmaya yardımcı olan bu bitkilere gelin yakından bakalım.

    LAVANTA

    Lavanta harika kokusu ve güzel mor rengiyle biliniyor. Bu bitkiyi evde bulundurmanın ruh halini iyileştirmeye ve daha kolay bir şekilde uykuya dalmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Özellikle lavantanın kokusu, geceleri kişiyi uykusuz bırakan stresi azaltmaya yardımcı olacak yatıştırıcı özelliklere sahip.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    PAŞA KILICI BİTKİSİ

    Evlerimiz ya da yürüdüğümüz caddeler ruh halimizi, uykumuzu ve enerjimizi olumsuz yönde etkileyen maddelerle dolu. İşte bu noktada paşa kılıcı bitkisi işe yarayabilir. Çünkü bu bitkinin ortamda bulunan zararlı maddeleri yok ettiği ve ortama oksijen yaydığı biliniyor. Bu özelliği de gece iyi bir uyku çekmenize yardımcı... Ayrıca bakımı çok fazla zaman ve efor gerektirmiyor.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    HEDERA HELIX (SARMAŞIK)

    Bu bitkinin en güzel özelliği hava yoluyla bulaşan hastalıkları uzak tutması ve bu sayede alerjilere yardımcı olması... Ayrıca baş ağrılarını azalttığını ve stresi gidererek uykuya dalmayı daha kolay hale getirdiğini söyleyebiliriz. 
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    FESLEĞEN

    Pek çok kişinin yemeklerinde kullandığı fesleğen bitkisinin anksiyeteye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Anti-stres özelliğe sahip olduğu belirtilen fesleğenin zihinsel berraklığı artırarak ruh halini daha da iyileştirdiği ve stres seviyesini azalttığı biliniyor.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    NANE

    Bazen doğal bir koku ruh halinizi hayal ettiğinizden daha fazla iyileştirebiliyor. Mentol içeren ve stres seviyesini azaltıp enerji verebilen nane için de durum böyle. Bu bitkiyi evde ya da iş yerinde bulundurabilirsiniz. Çünkü kimse kokusundan şikayet etmeyecektir.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    ALOE VERA

    Kozmetik sektöründe sıkça rastladığımız aloe vera, aslında bundan çok daha fazlası... Aloe verayla havadaki zararlı maddeleri arındırarak stres ve kaygıyı azaltabilirsiniz. Dahası çok fazla bakım gerektirmediği için bu bitkiyi oldukça kolay bir şekilde büyütebilirsiniz.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    AREKA PALMİYESİ

    Soluduğumuz havayı temizleyen ve anksiyeteye yardımcı olan bir başka bitki de areka palmiyesi. Bu gösterişli bitki havayı sizin için taze tutuyor ve dolayısıyla genel ruh halinizi daha iyi hale getiriyor. Yine, hayatta kalmak için fazla bakıma ihtiyaç duymayan başka bir bitki... Bu nedenle onu kendi başına bırakabilirsiniz.
  • Strese iyi gelen bitkiler... Pek çok evde bulunuyor ama bu özelliği pek bilinmiyor!

    KASIMPATI

    Çeşitli renklerde olmasının ve çok güzel görünmesinin yanı sıra kasımpatı stres önleyici özelliklere sahip. Kasımpatının insanlarda endişe belirtilerini azalttığının altını çizebiliriz. Her gün bu harika çiçeğe bakmak ve koklamak oldukça faydalı...

    *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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