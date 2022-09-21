Abe'nin resmi cenaze töreni için kendini yaktı

Japonya'da suikasta kurban giden Abe Şinzo'ya devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden bir kişi Tokyo'da Başbakanlık Konutu yakınlarında kendini ateşe verdi.

Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesindeki Başbakanlık Konutu yakınlarında bir sokakta 70'li yaşlarda bir adam sabah 06.50'de kendini ateşe vererek intihara teşebbüs etti.