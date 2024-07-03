Suki Waterhouse kızıyla dergiye kapak oldu

Doğum anını anlatan ünlü oyuncu; "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" dedi.

Pattinson'ın eski sevgilileriyle görüşüp görüşmediği ve geçmişi umursayıp umursamadığı sorulan Waterhouse, "Gerçekten umurunda bile değil. Kimse benden daha iyi olamaz" diye yanıt verdi.