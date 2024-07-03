Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Suki Waterhouse kızıyla dergiye kapak oldu - Magazin haberleri

        Suki Waterhouse kızıyla dergiye kapak oldu

        Oyuncu Robert Pattinson ile mutlu bir birliktelik yaşayan Suki Waterhouse, 3 ay önce dünyaya gelen kızıyla dergiye kapak pozu verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse, Robert Pattinson ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç aylık kızıyla İngiliz Vogue'un Ağustos 2024 sayısında poz verdi. 32 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte ilk kez dergiye kapak pozu verdi, ancak kızının yüzünü göstermedi.

        Altı yıldır birlikte olduğu 38 yaşındaki Robert Pattinson'la bebek sahibi olmayı planlayıp planlamadığı sorulan Waterhouse şunları söyledi: Aslında bunu planlamıştık. Bir gün birbirimize baktık ve "Olabileceğimiz kadar hazırız" dedik. Ben de "Daha fazla kaos yaratabilecek ne olabilir?" diye düşündüm.

        2

        Doğum anını anlatan ünlü oyuncu; "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" dedi.

        Pattinson'ın eski sevgilileriyle görüşüp görüşmediği ve geçmişi umursayıp umursamadığı sorulan Waterhouse, "Gerçekten umurunda bile değil. Kimse benden daha iyi olamaz" diye yanıt verdi.

        3

        Suki Waterhouse ve Robert Pattinson'ın bebek beklediklerine dair söylentiler, geçen yıl kasım ayında Corona Capital 2023 Müzik Festivali'nde sahneye çıktığında başladı.

        4

        Performansı sırasında Suki Waterhouse, hamileliğinde karnının şişliğinden bahsederek hayranlarına; "Bugün ışıltılı bir şeyler giymek istedim. Çünkü bunun dikkatinizi olup biten başka bir şeyden uzaklaştıracağını düşündüm" şeklinde şaka yapmıştı.

        5

        Suki Waterhouse ile Robert Pattinson, Los Angeles'ta yürüyüşte bebek arabasını iterken de fotoğraflanmıştı.

        Suki Waterhouse bebeğinin doğumunu nisan ayında samimi bir paylaşımla doğrulamış ve aileye yeni katılan kişiyi "melek" olarak tanımlamıştı.

        #Suki Waterhouse
        #robert pattinson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!