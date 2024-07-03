Suki Waterhouse kızıyla dergiye kapak oldu
Oyuncu Robert Pattinson ile mutlu bir birliktelik yaşayan Suki Waterhouse, 3 ay önce dünyaya gelen kızıyla dergiye kapak pozu verdi
Oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse, Robert Pattinson ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç aylık kızıyla İngiliz Vogue'un Ağustos 2024 sayısında poz verdi. 32 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte ilk kez dergiye kapak pozu verdi, ancak kızının yüzünü göstermedi.
Altı yıldır birlikte olduğu 38 yaşındaki Robert Pattinson'la bebek sahibi olmayı planlayıp planlamadığı sorulan Waterhouse şunları söyledi: Aslında bunu planlamıştık. Bir gün birbirimize baktık ve "Olabileceğimiz kadar hazırız" dedik. Ben de "Daha fazla kaos yaratabilecek ne olabilir?" diye düşündüm.
Doğum anını anlatan ünlü oyuncu; "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" dedi.
Pattinson'ın eski sevgilileriyle görüşüp görüşmediği ve geçmişi umursayıp umursamadığı sorulan Waterhouse, "Gerçekten umurunda bile değil. Kimse benden daha iyi olamaz" diye yanıt verdi.
Suki Waterhouse ve Robert Pattinson'ın bebek beklediklerine dair söylentiler, geçen yıl kasım ayında Corona Capital 2023 Müzik Festivali'nde sahneye çıktığında başladı.
Performansı sırasında Suki Waterhouse, hamileliğinde karnının şişliğinden bahsederek hayranlarına; "Bugün ışıltılı bir şeyler giymek istedim. Çünkü bunun dikkatinizi olup biten başka bir şeyden uzaklaştıracağını düşündüm" şeklinde şaka yapmıştı.
Suki Waterhouse ile Robert Pattinson, Los Angeles'ta yürüyüşte bebek arabasını iterken de fotoğraflanmıştı.
Suki Waterhouse bebeğinin doğumunu nisan ayında samimi bir paylaşımla doğrulamış ve aileye yeni katılan kişiyi "melek" olarak tanımlamıştı.