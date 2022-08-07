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Şükran Ovalı ailesiyle alışveriş turunda

Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Alışveriş turuna çıkan çift, keyifli halleriyle dikkat çekti

Şükran Ovalı ailesiyle alışveriş turunda - Magazin haberleri
Aile saadeti
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela le İstinyePark'ta görüntülendi.

Ailecek alışveriş turuna çıkan Erkin ve Ovalı, kızlarıyla birlikte basın mensuplarının objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.

İlk olarak bir restoranda eşi ve kızıyla birlikte yemek yiyen Ovalı, ardından mağazaları dolaştı.

2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çift, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı 2018'de kucaklarına almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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