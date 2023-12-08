Sultangazi'de kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen sürücü ağır yaralandı
İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra inen sürücü, geri kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ezilerek ağır yaralandı. Kayan otobüs, 3 taksiye çarparak durabildi
Kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı.
ELİYLE İTEREK DURDURMAYA ÇALIŞTI
AA'nın haberine göre; Sultangazi Mescidi-Selam otobüs durağına kullandığı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.
AĞIR YARALANDI
Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.