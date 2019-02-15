Korkuyla yaşıyorlar

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde 6 katlı bir apartmanın bodrum katının kolonlarında oluşan çatlaklar bina sakinleri ile çevredekileri korkutuyor. Bodrum katın sahibi Cengiz Bayramoğlu, 5 yıl önce tehlikenin farkına vararak buradan taşındıklarını söyledi. Apartman sakinleri ile uzlaşamadıkları için bir çözüm yolu bulamadıkların belirten Bayramoğlu, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'ndan sonra tedirginliğinin arttığını ifade etti.
İSTESEM KİRAYA VEREBİLİRİM. ANCAK BU VİCDANSIZLIK OLUR
Bayramoğlu, "Bu bodrum katının mülkiyeti bana ait. Burada 12-13 sene oturdum. Kolonlarda patlak ve çatlaklıkların ortaya çıkmasından dolayı beş sene önce buradan taşınmak zorunda kaldım. Kendime ait bu katı riskli görüyorum. Buranın bana ait olmasına rağmen şu anda kirada oturuyorum. Beş senedir bu şekilde duruyor. Buna rağmen kiralamak isteyenler oluyor. Ama ben kiraya vermiyorum. Vermekte istemem. Çünkü benimki de can, burayı kiralamak isteyenlerinki de can. İstesem ufak bir tadilattan geçirip, kiraya verebilirim. Ancak bu vicdansızlık olur. Daha fazla para kazanacağımı bilsem de kiraya vermem. Apartmanın karşısında bir okul var. Olası bir faciada okula gelen çocuklar zarar görebilir. Bundan dolayı da vicdanen rahatsız olurum. Buranın kentsel dönüşüme alınmasını ya da devletimiz tarafından güçlendirme çalışmasına alınmasını istiyorum" dedi.
“BİNAYI RİSKLİ GÖRENLER DAİRELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Apartmanda yaşayan çoğu kiracının tehlikenin farkında olduğunu söyleyen Cengiz Bayramoğlu, “Kartal'dan yaşanan acı olaydan sonra ben ve ailem daha çok tedirgin olmaya başladık. Kolonlardaki demirler dörde bölünmüş. Çekiçle vursan kırılıyor. Apartman sakinleri ile bu konuda uzlaşamıyoruz. Daha fazla para gitmesin diye güçlendirme çalışmasının gayriresmi olarak yapılmasını öneren bile oldu. Anladığım kadarıyla kaçak göçek yapmamızı istiyorlar. Daha önce apartmanda oturan birçok kişi bu nedenle taşındılar. Binayı riskli gördüğünden dolayı dairelerini satmaya çalışanlar bile var" diye konuştu.
BURASI RİSKLİ BİR YAPI SINIFINA GİRER
Tehlike saçan apartmanın bodrum katını inceleyen İnşaat Mühendisi Harun Öge, binanın bir an önce boşaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Öge, "Mevcut yapının kolonları sünger gibi olmuş. Zeminde ciddi oranda su ihtimali var. Tabandan suyu çekerek donatılar aşırı miktarda korozyona uğramış, bitme noktasına gelmiş. Yani bazı etriyelerimiz tel noktasına gelmiş. Düşey donatılarda da ciddi bir korozyon var. Hatta kolonlarda bir kısalmada var. Yapının genel olarak diğer odalarına da baktığımız zaman diğer kolonlarda da benzer konular söz konusu. Burası riskli bir yapı sınıfına girer. Bundan sonra burası için güçlendirme biraz zor diye düşünüyorum. Çünkü tabanda ciddi bir korozyon var, donatılar bitmiş. Donatılar en azından belli bir noktada kalmış olsaydı belki güçlendirme ile bir çözüm oluşturulabilirdi ama şu şartlarda da güçlendirme de biraz zor gibi gözüküyor. Buranın yenilenmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Yapının bir an önce boşaltılıp, gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.