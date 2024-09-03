Sümeyye Boyacı, Paralimpik 4'üncüsü!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında milli sporcularda Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk ise 7'nci oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında milli sporcularda Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk ise 7'nci oldu.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfının final müsabakası yapıldı.
Toplam 8 sporcunun yer aldığı finalde Sümeyye Boyacı 43.30'luk derecesiyle paralimpik oyunlar 4'üncülüğü elde etti. Sevilay Öztürk ise 44.19'luk zamanıyla finali 7'nci sırada bitirdi.
Madalyaları ise Çinli sporcular aldı. Lu Dong 37.51'le altın madalya, Shenggao He 39.93'le gümüş madalya, Yi Liu ise 42.37'yle bronz madalya kazandı.