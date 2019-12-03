Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Geçtiğimiz hafta sonunda sinema gişelerinde büyük düşüş yaşandı.

8'i yeni olmak üzere 28 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı 867.116 kişi oldu.

Bir önceki haftaya göre düşüş; % 37.1

28 film için elde edilen toplam hasılat 15.726.971 ₺

Bir önceki haftaya göre düşüş; % 38.5

Görünen o ki Süper Cuma İndirimleri, sinema gişelerine büyük darbe vurdu.

'Charlie'nin Melekleri'nde başrolleri Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks paylaştı.

Çekimleri İstanbul'da da yapılan 'Charlie'nin Melekleri' izleyiciden ilgi görmedi.

En yeni film olmasına rağmen ilk 5 sıralamasının sonunda yer aldı.

İzleyiciler, yine Türk filmlerine daha çok ilgi gösterirken 'Karlar Ülkesi II'nin gişesi şaşırtıcı ölçüde düştü.

393.251 kişiyle açılan 'Karlar Ülkesi II', gösteriminin ikinci haftasının sonunda 1 milyon barajını geçemedi.

Görünen o ki; 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmi payesini elinde bulundurmaya devam edecek.

'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', bugüne kadar 2.078.032 kişi tarafından izlendi.

HAFTA SONUNDA İLK 5

Cem Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 254.651

Toplam İzleyici Sayısı: 739.252

Recep İvedik 6

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 187.693

Toplam İzleyici Sayısı: 3.528.967

Karlar Ülkesi II

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 171.797

Toplam İzleyici Sayısı: 962.995

7. Koğuştaki Mucize

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 113.375

Toplam İzleyici Sayısı: 4.987.815

Charlie'nin Melekleri

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 43.774

'Charlie'nin Melekleri'nin dışında gösterime yeni giren diğer filmler;

Midway (Yabancı)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 20.362

Korkunun Sesi (Yabancı)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 7.980

Bir Şans Daha (Yabancı)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 6.604

Hemen Döneriz (Türk)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 5.126

Küçük Şeyler (Türk)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 2.959

Monos (Yabancı)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı:

Dilsiz (Türk)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 833