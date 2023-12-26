Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Süper Kupa finali 5. kez Türkiye dışında oynanacak - Futbol Haberleri

        Süper Kupa finali 5. kez Türkiye dışında oynanacak

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Kupa 5. kez Türkiye dışında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Futbolseverler tarafından merakla beklenen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşması bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında oynandı. Süper Kupa karşılaşmaları daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar’da oynanmıştı.

        2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

        Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar’da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi.

        REKLAM

        Yurt dışında oynanan Süper Kupa maçları şöyle:

        30.07.2006

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Commerzbank Arena/Almanya)

        05.08.2007

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

        17.08.2008

        Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 (MSV Arena/Almanya)

        05.01.2022

        Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!