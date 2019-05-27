Galatasaray şampiyonluğuyla tamamlanan 2018-2019 sezonunda yapılan 306 karşılaşmada 821 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,68 olarak gerçekleşti. Böylece toplam gol sayısı önceki 4 sezonun gerisinde kaldı.



Futbolseverlerin 906 gole tanıklık ettiği geçen sezon, maç başına 2,96 gol ortalamasına ulaşılmıştı. Ligde 908 golün kaydedildiği 2003-2004'ten sonraki en gollü sezon yaşanmıştı.



Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 829, 2015-2016 sezonunda 827, 2014-2015 sezonunda ise 873 gol atılmıştı.



FİLELERİ EN FAZLA GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ HAVALANDIRDI



Bu sezonun en golcü takımları şampiyon Galatasaray ve üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Rakip fileleri 72'şer kez havalandıran iki takım, maç başına 2,11 gol ortalaması tutturdu.



Ligde 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da skora doğrudan en fazla katkıyı 14 golle Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru verdi.



Sarı-kırmızılı takımın kaydettiği 72 golün 10'unda Mbaye Diagne, 9'unda ise özellikle ikinci yarıdaki performansıyla dikkati çeken Sofiane Feghouli'nin imzası bulunuyor.



BURAK YILMAZ'LA BEŞİKTAŞ'IN HUCÜM GÜCÜ ARTTI



Beşiktaş, devre arası takıma milli golcü Burak Yılmaz'ın katılmasıyla ikinci devre hücumda daha etkili bir performans ortaya koydu. İlk devre 28 golde kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarı ağları 44 kez sarstı.



Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta sadece ikinci devre forma giymesine rağmen 11 golle siyah-beyazlıların en golcü futbolcusu oldu. İlk devre Trabzonspor'da oynarken 5 gol atan Burak, sezonu böylece 16 golle tamamladı.



Siyah-beyazlıların bir diğer önemli futbolcusu Adem Ljajic de 7'si sezonun ikinci yarısında olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşadı.



Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında hat-trick yapan genç futbolcu Güven Yalçın da 8 golle takımına katkıda bulundu.



Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından en fazla golü özellikle iç sahadaki göze hoş gelen futboluyla takdir toplayan Trabzonspor attı. Ligi 4. sırada bitiren bordo-mavili ekip, fileleri 64 kez havalandırken maç başına 1,88 gol ortamasına ulaştı.



Sıkıntılı bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe ise 44 golde kaldı.



BAŞAKŞEHİR SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKTI



Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, gol yollarında fazla etkili olamazken, savunmasıyla dikkati çekti.



Medipol Başakşehir, açık ara "ligin en az gol yiyen takımı" oldu. Topu rakip ağlarla 49 kez buluşturan İstanbul ekibi, 34 maçta kalesinde 22 gol gördü.



Hücumda etkili olan Beşiktaş ve Trabzonspor, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi. İki takım, 46'şar gole engel olamadı. Şampiyon Galatasaray 36, Fenerbahçe ise 44 gol yedi.



SÜPER LİG'İN KRALI DİANE



Spor Toto Süper Lig'de gol krallığına Senegalli forvet Mbaye Diagne ulaştı.



Sezonun ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Diagne, fileleri 30 kez havalandırdı.



Diagne, 10 gol attığı Galatasaray'daki performansıyla zaman zaman eleştirilse de Süper Lig'de bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.



Geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, bu rekoru elinde bulunduruyordu.



Diagne'ye gol krallığı yarışında rakipleri yaklaşamadı. Çaykur Rizesporlu Vedat Muric 17, Burak Yılmaz ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 16'şar golde kaldı.



EN GOLLÜ HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla gol 24. haftada kaydedildi.



Futbolseverlerin en çok gole tanıklık ettiği söz konusu haftada top 34 kez filelerle buluştu.



Ligin en "kısır" haftası ise 14 golün atıldığı 9. hafta oldu.



TABELA EN FAZLA 1-0'I GÖSTERDİ



Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki maçlarda en fazla 1-0'lık skor görüldü.



Yapılan 306 maçın 49'u 1-0 bitti. Karşılaşmaların 47'si 1-1, 43'ü 2-1, 38'i 2-0, 24'ü 0-0, 22'si de 3-1 sona erdi.



Ligde en fazla gol, 27. haftadaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında atıldı. Futbolseverlerin 9 gol izlediği karşılaşmayı konuk Beşiktaş, 7-2 kazandı.



En farklı galibiyetleri ise Galatasaray, 6-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşısında elde etti.



DİĞER ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda öne çıkan diğer istatistikler ise şöyle:



En az gol atan takım: Bursaspor (28)



En fazla gol yiyen takım: Kasımpaşa (62)



Sahasında en fazla gol atan takım: Galatasaray (47)



Deplasmanda en fazla gol atan takım: Beşiktaş (35)



Deplasmanda en başarılı takım: Medipol Başakşehir (32 puan)



Deplasman performansı en kötü takım: Akhisarspor (9 puan)



En fazla maç kazanan takım: Galatasaray (20)



En az galip gelen takım: Akhisarspor (6)



En fazla berabere kalan takım: Atiker Konyaspor (17)



Sahasında en başarılı takım: Galatasaray (43 puan)



İç saha performansı en kötü takım: Akhisarspor (18 puan)

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