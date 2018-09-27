Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da 5 haftadır üst üste devreden büyük ikramiye son olarak 8 milyon 889 bin 961 Türk lirasıydı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? Süper Loto'nun geçen haftaki ve bu haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 27 EYLÜL: 11 - 18 - 24 - 41 - 45 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 11 milyon 325 bin lira haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 11.325.165,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 86 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.811,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.497 Kişi Başına Düşen İkramiye 180,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 94.299 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,90 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 20 EYLÜL: 13 - 17 - 35 - 36 - 41 - 46

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 92 kişi, 7 bin 331 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş; 3 bilen 94 bin 79 kişi, 13 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 649 bin 516 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 915 bin 570 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 512 lira 33 kuruş kamuya aktarıldı.

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