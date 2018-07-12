Süper Loto sonuçları açıklandı. 6 bilen çıkmayınca 8 haftadır devreden Süper Loto'da heyecan doruktaydı. Devirlerin gerçekleşmesiyle büyük ikramiye için çekilişe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sonuçları görüntüleyerek büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadıklarını sorgulamak istiyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında saat 21.15'te başlayan çekiliş öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 27 milyon 119 bin 326 lira, büyük ikramiye tutarı ise 22 milyon 413 bin 439 lira olarak açıklandı. Peki, bu haftaki Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 12 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (12 TEMMUZ 2018)

12 Temmuz Süper Loto sonucu: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 9. kez 6 bilen çıkmayınca 22 milyon 413 bin 941 lira haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi ise 14 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.



BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 5 Temmuz 2018 tarihli 559. hafta çekilişinde şanslı numaralar 02 - 06 - 08 - 25 - 31 - 44 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.