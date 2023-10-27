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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ekim 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        26 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:31
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da canlı yayında belli oldu. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 26 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        26 EKİM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        1 - 31 - 40 - 42 - 45 - 56

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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