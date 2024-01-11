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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 11 Ocak 2024 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 11 Ocak 2024 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:57
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto çekilişi hafta üç kez noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilmektedir. Şans oyunuseverlerin gözü bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişine çevrildi. İşte 11 Ocak 2024 Süper Loto sonuçları...

        11 OCAK 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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