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'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

Sinema sektörünün ne ölçüde kârlı olabileceği bu kez 'Süper Mario Kardeşler Filmi' ile gözler önüne serildi. 100 milyon dolarla emsallerine göre düşük bir bütçeye sahip filmin hasılatı 24 günde 1 milyar doları aştı. Peki tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri hangileri?

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  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    Birçok ülkede gösterime 5 Nisan'da giren 'Süper Mario Kardeşler Filmi', 24 günde 1.022.473.825 dolarlık (19.887.115.896 TL) hasılata ulaşarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 
    Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc ve Fabien Polack'ın yönettiği animasyon türündeki filmin günlük hasılatı, 42.603.076 dolar (8.28.629.828 TL) olarak gerçekleşti. 
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    'Süper Mario Kardeşler Filmi', 24 günlük süreçte tüm zamanların en çok hasılat elde eden 46'ncı film oldu. 
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    100 milyon dolar gibi kendi sınıfında düşük bütçeye sahip olan 'Süper Mario Kardeşler Filmi'nin önümüzdeki ay 'En Çok Hasılat Elde Eden Filmler' listesinde ilk 10'a girmesi bekleniyor. 
    Türkiye'de 14 Nisan'da gösterime giren film, 13 günde 275.851 kişi tarafından izlenirken hasılatı 1.140.788 dolara ulaştı. 
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    Tüm zamanların en çok hasılat elde eden ilk 10 filmi şunlar; 
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Avengers: Endgame (2019)
    Bütçe… 356.000.000 $
    Hasılat… 2.799.439.100 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Avatar (2009)
    Bütçe… 237.000.000 $
    Hasılat… 2.743.577.587 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Avatar: Suyun Yolu (2022)
    Bütçe… 250.000.000 $
    Hasılat… 2.318.623.513 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Titanic (1997)
    Bütçe… 200.000.000 $
    Hasılat… 2.194.439.542 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)
    Bütçe… 306.000.000 $
    Hasılat… 2.071.310.218 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    Bütçe… 316.000.000 $
    Hasılat… 2.048.359.754 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Jurassic World (2015)
    Bütçe… 150.000.000 $
    Hasılat… 1.671.713.208 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Aslan Kral (2011)
    Bütçe… 260.000.000 $
    Hasılat… 1.657.870.986 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Yenilmezler (2012)
    Bütçe… 220.000.000 $
    Hasılat… 1.518.812.988 $
  • 'Süper Mario Kardeşler Filmi' süper para kazanıyor

    • Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
    Bütçe… 190.000.000 $
    Hasılat… 1.516.045.911 $

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