100 milyon dolar gibi kendi sınıfında düşük bütçeye sahip olan 'Süper Mario Kardeşler Filmi'nin önümüzdeki ay 'En Çok Hasılat Elde Eden Filmler' listesinde ilk 10'a girmesi bekleniyor.

Türkiye'de 14 Nisan'da gösterime giren film, 13 günde 275.851 kişi tarafından izlenirken hasılatı 1.140.788 dolara ulaştı.