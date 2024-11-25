Süper yedek Batshuayi!
Geçen sezonun nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi gollerine Galatasaray'da da devam ediyor… Belçikalı yıldız Bodrum FK deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu
Michy Bathsuayi gol nöbetine devam ediyor…
Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK’ya konuk olurken 3 puanı Belçikalı yıldız getirdi.
Geçen sezon oyuna sonradan giren futbolcular arasında en çok gol atan isim olan Batshuayi aynı formu Galatasaray’da da gösterdi.
Victor Osimhen transferiyle üçüncü sıraya gerileyen Belçikalı, sarı-kırmızılıların zorlandığı anlarda sahne aldı.
Bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydeden Batshuayi, Okan Buruk’u da mahcup etmedi.
Az zamana çok iş sığdıran Belçikalı bu sezon attığı altı golün beşini oyuna sonradan girdiği müsabakalarda kaydetti.
Icardi’nin sakatlığı sonrasındaki müsabakalarda 60 dakika süre alan Batshuayi önce Samsunspor maçındaki golüyle gizli kahraman oldu ardından Bodrum karşısında 3 puanı getirdi.
Okan Buruk geçen sezon Fenerbahçe’deki geleceği uzun süre belli olmayan Belçikalı golcünün transferini çok istemişti.
Batshuayi daha önce UEFA’ya verdiği röportajda Okan Buruk’la birkaç kez görüştüklerini dile getirmişti.