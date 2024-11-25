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        Süper yedek Batshuayi!

        Geçen sezonun nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi gollerine Galatasaray'da da devam ediyor… Belçikalı yıldız Bodrum FK deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu

        Giriş: 25.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:39
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        Michy Bathsuayi gol nöbetine devam ediyor…

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        Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK’ya konuk olurken 3 puanı Belçikalı yıldız getirdi.

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        Geçen sezon oyuna sonradan giren futbolcular arasında en çok gol atan isim olan Batshuayi aynı formu Galatasaray’da da gösterdi.

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        Victor Osimhen transferiyle üçüncü sıraya gerileyen Belçikalı, sarı-kırmızılıların zorlandığı anlarda sahne aldı.

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        Bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydeden Batshuayi, Okan Buruk’u da mahcup etmedi.

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        Az zamana çok iş sığdıran Belçikalı bu sezon attığı altı golün beşini oyuna sonradan girdiği müsabakalarda kaydetti.

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        Icardi’nin sakatlığı sonrasındaki müsabakalarda 60 dakika süre alan Batshuayi önce Samsunspor maçındaki golüyle gizli kahraman oldu ardından Bodrum karşısında 3 puanı getirdi.

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        Okan Buruk geçen sezon Fenerbahçe’deki geleceği uzun süre belli olmayan Belçikalı golcünün transferini çok istemişti.

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        Batshuayi daha önce UEFA’ya verdiği röportajda Okan Buruk’la birkaç kez görüştüklerini dile getirmişti.

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