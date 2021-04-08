Süperman'in kopyası 3.25 milyon dolar 0:00 / 0:00

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'Süperman' romanın ilk birkaç kopyasından biri olan 'Action Comics # 1', çevrim içi düzenlenen müzayedede 3 milyon 25o bin dolara satıldı. Bu özel sayının satıcısı, çizgi romanı 2018'de 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satın almıştı. Çizgi romanın alıcısının kim olduğu açıklanmadı.