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Süperman'in kopyası 3.25 milyon dolar

'Süperman' romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri müzayedede 3 milyon 250 bin dolara satıldı

Süperman'in kopyası 3.25 milyon dolar
Süperman'in kopyası 3.25 milyon dolar
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HABERTURK.COM

'Süperman' romanın ilk birkaç kopyasından biri olan 'Action Comics # 1', çevrim içi düzenlenen müzayedede 3 milyon 25o bin dolara satıldı. Bu özel sayının satıcısı, çizgi romanı 2018'de 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satın almıştı. Çizgi romanın alıcısının kim olduğu açıklanmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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