Suphiye Orancı adlı hesaptan Duygu Nebioğlu'na mesaj

Duygu Nebioğlu, annesine çağrı yaparak; "Gel, hiçbir şey senin suçun değil. 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık" demişti.