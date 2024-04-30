Suphiye Orancı adlı hesaptan Duygu Nebioğlu'na mesaj
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte hesap açıldığını açıkladı. O hesaptan Nebioğlu'na gelen bir mesajda; "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı
Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında Duygu Nebioğlu, annesiyle de irtibat kurmak istediğini söylemişti.
Duygu Nebioğlu, annesine çağrı yaparak; "Gel, hiçbir şey senin suçun değil. 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık" demişti.
Duygu Nebioğlu, annesi adına açılan sahte hesaptan mesajlar aldığını söyleyip mesajları ifşa etti. Mesajlarda şu ifadeler yer aldı: Ne oldu Duygu? İşine gelmeyince yorumlara kapadın. İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz. Annemi arıyorum diye Müge Anlı'ya çıktın, döndün ablalarına babalarına geldin.