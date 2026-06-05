Süresiz nafaka kalktı mı? Süresiz nafaka ne zaman bitecek? Yeni nafaka sistemi nasıl olacak?
Anayasa Mahkemesi (AYM), uzun süredir tartışma konusu olan ve hukuki platformlarda gündemde bulunan süresiz nafaka uygulamasını oy çokluğuyla iptal etti. Bu karar, boşanan eşe ödenen süresiz nafakaya dair Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektirecek. AYM'nin iptal kararı, alınan kararın üzerinden 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İşte Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından, gözler yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Meclis’in bu konuda sonbaharda bir tasarıyı gündeme getirmesi bekleniyor. Peki, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla birlikte yeni nafaka sisteminde neler değişecek? Kadınlara hangi koşullarda ve ne kadar süreyle nafaka ödenecek? İşte merak edilen detaylar…
SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI?
Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine dair hükmü iptal etti.
AYM kararının yürürlüğe girmesi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra gerçekleşecek. Bu süreçte, AK Parti ise yeni nafaka uygulamasını belirleyecek yasal düzenlemeyi hazırlamaya devam edecek.
NAFAKA SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Düzenleme AYM kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları, yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar, “Sade bir model olması lazım” ifadelerini kullandı.
MAHKEME NAFAKA SÜRESİNİ UZATABİLECEK Mİ?
Kadının sağlık durumu nedeniyle çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemesi durumunda, mahkeme daha uzun süreli nafaka ödemesi kararı verebilecek. Ancak ileri yaştaki kadınlar, nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazlarsa, ek nafaka talebinde bulunamayacak.
NAFAKA SÜRESİ BİTEN KADINLAR NASIL DESTEK ALACAK?
AK Parti, bu konuda akademisyenlerin görüşlerini alıyor. 65 yaşını geçmiş ve nafakası sona ermiş kadınlara, dul ve yetim aylığı seviyesinde bir ödeme yapılması gündemde.