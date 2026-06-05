MAHKEME NAFAKA SÜRESİNİ UZATABİLECEK Mİ?

Kadının sağlık durumu nedeniyle çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemesi durumunda, mahkeme daha uzun süreli nafaka ödemesi kararı verebilecek. Ancak ileri yaştaki kadınlar, nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazlarsa, ek nafaka talebinde bulunamayacak.