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        Haberler Objektife Takılanlar Süreyya Yalçın ile Chloe Loughnan, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Süreyya Yalçın ile Chloe Loughnan, Bodrum'da

        Yakın arkadaşlar Süreyya Yalçın ile Chloe Loughnan, Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:13
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        Yakın arkadaşlar Türkbükü'nde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik isim Süreyya Yalçın, yaz sezonunu Bodrum Türkbükü'nde açtı.

        Yalçın, önceki gün yakın arkadaşı Chloe Loughnan ile birlikte zokyak bota binerken objektiflere yansıdı.

        Loughnan ile Yalçın, Bodrum'un koylarının keyfini çıkardı.

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        Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evlilik yaşamıştı.

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