Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'de 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'de de hissedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi.

Depremde en az 3 bin 649 kişi yaralandı.