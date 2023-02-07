Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'de 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'de de hissedildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi.
Depremde en az 3 bin 649 kişi yaralandı.
Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.
Ülke genelinde en az 1602 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 649'dan fazla kişi yaralandı.
Depremden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısında bir çok bina hasar gördü.
Kurtarma ekipleri ve Bölge sakinleri, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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