Sürücüler dikkat! 10 Temmuz itibariyle başlıyor: 9 ilde ortalama hız denetimi
Tüm sürücüleri yakından ilgilendiren haber. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 10 Temmuz itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.
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