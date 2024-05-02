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        Haberler Gündem Güncel Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:43
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminin Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.

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        Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

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        Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.

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        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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        #bolu dağı
        #ulaşım
        #sis
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