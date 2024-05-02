Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.
Giriş: 02.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:43
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminin Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.
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Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.
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Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.