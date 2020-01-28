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HaberlerTelevizyon

Survivor 2020 yarışmacı kadrosu belli mi? Survivor ne zaman başlar?

Survivor izleyicileri, yarışmanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Geçen sene Survivor Türkiye - Yunanistan olarak ekranlara gelen yarışmanın bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek. Peki yarışma ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacı kadrosu belli mi?

Survivor

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi izlenmişti. Peki yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 için son durum ne? İşte Survivor ile ilgili detaylar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. 

Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu söyledi. Eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtti. Diğer yarışmacılar ise henüz açıklanmadı.

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2019'da Yunanistan takımının şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye takımının şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu.

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