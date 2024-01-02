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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Doğukan Manço kimdir, hangi yıl yarıştı ve hayatı?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Doğukan Manço kimdir?

        Dün akşam 1. bölümü yayınlanan Survivor All Star 2024 yarışmasının kadrosu arama motorlarında araştırılıyor. Kadroda yer alan isimlerden birisi olan Doğukan Manço'nun kariyeri ve hayatı sorgulanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:07
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        Geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk bölümün ardından Survivor All Star kadrosu merak edilmeye başladı. Kadroda yer alan isimlerden birisi olan Doğukan Manço, bu yıl kırmızı takımda yer aldı.

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        DOĞUKAN MANÇO KİMDİR?

        1981 yılında Belçika'da dünyaya gelen Manço'nun babası Barış Manço, annesi Lale Manço'dur. Küçük yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri alan Barış Manço, ortaöğrenime Galatasaray Lisesi'nde başladı.

        Okulunun son dönemini Bahariye Lisesi'nde tamamlayan Manço, 1997 yılında babasının yönlendirmesiyle Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi'ne geçti.

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        1999 yılında babasının ölümünün ardından lisans eğitimi için ABD'nin Florida eyaletine gitti ve öğrenimine ABD'de devam etti. Şehir ve Planlama üzerine eğitim gören Manço, ABD'de yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'nda "Biçilmiş Kaftan" adlı bir programa katıldı.

        2008 yılında Türkiye'ye geri döndü ve Radyo Klas'ta "Biçilmiş Kaftan" adlı programı yapmayı devam ettirdi.

        2011 yılından itibaren profesyonel DJ'lik yapmaya başladı. 2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketini kurdu. 2013 yılında ve 2015 yıllarında Survivor'a katıldı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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