Survivor Emin kimdir? Soruları Survivor 2021 izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının genç yarışmacısı Emin performansı ile dikkat çekiyor. İşte Survivor Emin hayatı hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR EMİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.