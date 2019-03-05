2019 Survivor'a yeni katılan yarışmacılardan biri olan Katerina Dalaka, Yunanistan takımı adına yarışacak. Sportmen bir aileden gelen Katerina, geçen sene Yunanistan'da yapılan Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çekmişti. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde doğdu. 20 Ağustos 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu. Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlatıyor: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor. Kateriba Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg’dır.