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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor All Star adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:30
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        Survivor'da eleme gecesi... Düello sonucunda bir kişi bugün adaya vedaedecek. Kıran kırana mücadele devam ederken şimdiden düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        ATAKAN

        OGEDAY

        MERVE

        HİLMİCEM

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        SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

        OGEDAY - ATAKAN

        MERVE - HİLMİCEM

        4

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak.

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        Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'dan geçen hafta elenen isim Özgür Tetik oldu.

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