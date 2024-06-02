Survivor'da eleme gecesi... Düello sonucunda bir kişi bugün adaya vedaedecek. Kıran kırana mücadele devam ederken şimdiden düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...