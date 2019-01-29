Survivor 2019 ne zaman başlayacak soruları televizyon severler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu hafta sonu TV 8 ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Survivor yarışması için nefesler tutulmaya başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte detaylar...
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Survivor 2019 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER? SURVİVOR 2019 KADROSU
HAKAN KANIK
SUDE BURCU
YUSUF KARAKAYA
SEDA OCAK
BORA EDİN
ECEM ONARAN
HİKMET TUĞSUZ
KADER KARAKAYA
ATAKAN IŞIKTUTAN
MELİSA EMİRBAYER
BÜŞRA YALÇIN
OKAY KÖKSAL
SURVİVOR 2019'DA YARIŞMA KURALLARI DEĞİŞİYOR
Dominik adasında mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları, eleme günlerinde dokunulmazlık ve yemek ödülünü alabilmek için ter dökecekler. Parkurları en hızlı ve en önce bitiren takım ödülü hak kazanmış olacak. Daha sonra aralarında yaptıkları bir yarışma ile sadece bir kişi dokunulmazlık ödülünü almaya hak kazanacak.
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