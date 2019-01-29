Survivor 2019 ne zaman başlayacak soruları televizyon severler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu hafta sonu TV 8 ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Survivor yarışması için nefesler tutulmaya başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Survivor 2019 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER? SURVİVOR 2019 KADROSU

HAKAN KANIK

SUDE BURCU

YUSUF KARAKAYA

SEDA OCAK

BORA EDİN

ECEM ONARAN

HİKMET TUĞSUZ

KADER KARAKAYA

ATAKAN IŞIKTUTAN

MELİSA EMİRBAYER

BÜŞRA YALÇIN

OKAY KÖKSAL

SURVİVOR 2019'DA YARIŞMA KURALLARI DEĞİŞİYOR

Dominik adasında mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları, eleme günlerinde dokunulmazlık ve yemek ödülünü alabilmek için ter dökecekler. Parkurları en hızlı ve en önce bitiren takım ödülü hak kazanmış olacak. Daha sonra aralarında yaptıkları bir yarışma ile sadece bir kişi dokunulmazlık ödülünü almaya hak kazanacak.