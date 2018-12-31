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Survivor ne zaman başlayacak? sorusu bugün cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019'un yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı ayrıca yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyircinin oylamasıyla kimlerin Survivor yarışmacısı olacağının belirleneceğini belirtti. İşte Survivor 2019'a dair deatylar...
SURVİVOR 2019 YARIŞMACI ADAYLARI KİMLER?
Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. Acunn.com Youtube kanalı üzerinden başlatılan oylamada seyircinin en çok oy verdiği adaylar Survibor 2019 yarışmacısı olacaklar. İşte o yarışmacılar...
Yusuf Karakaya - Yağız Erdoğan - Sinem Kılıç - Sude Burcu - Sıla Rümeysa Ölçek - Simge Olçun - Serpil Uzunçavdar - Begüm Güven - Seda Ocak - Ecem Onaran - Bora Edin - Sami Levi - Okay Köksal - Müzeyyen Seren Bayülken - Burak Yurdugör - Melisa Emirbayer - Özgür Özdemir - Buse Akar - Büşra Yalçın - Azim Kaan Güvenilir - Atakan Işıktutan - Kader Karakaya - Asil Cengiz - Kaan Kazgan - Hikmet Tuğsuz - Hakan Kanık - Erdem Ekşioğlu - Halim Baydur - Emre Durak - Emin Günenç
SURVIVOR 2019 YARIŞMACI ADAYLARI İÇİN TIKLAYIN
SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE YENİ KONSEPT
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Acun Ilıcalı Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan takımları olacak ve Türkiye ile Yunanistan'da ortak yayın yapılacak.
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