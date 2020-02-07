Sütlü muhallebi nasıl yapılır?

MUHALLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Sade sütlü muhallebinin 100 gramı 122 kcaldır. İçine ekleyeceğiniz damla sakızı ya da meyveler kalorisinin değişmesine de sebep olur. Şeker hastaları şeker yerine tatlandırıcı kullanarak muhallebi tüketebilir. Ama porsiyonlar küçük tutulmalıdır.

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı çekilmiş ceviz (Üzeri için kullanılacak)

Tarçın (İsteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

Muhallebi yapımına sütü tencereye alarak başlayın. Un ve nişastayı elekten geçirip süte ekleyin ve tel çırpıcı ile pürüzsüz olana dek karıştırın. Şekeri de ilave edip karıştırmaya devam edin. Muhallebinizi karıştırdıkça kıvam alacak ve yoğunlaşacak. Dibini tutturmak için başından ayrılmayın. Kıvamı yoğunlaşınca ocağın altını kapatıp vanilya ve tereyağını ekleyip blenderdan geçirin. Soğuyunca dolaba kaldırın ve en az 1 saat bekleyip servis edin. Afiyet olsun...