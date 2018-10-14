Suudi Arabistan Borsası
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Suudi Borsası'nda kayıp yüzde 7'yi buldu

Suudi Arabistan Borsası, ABD Başkanı Trump'ın "Gazeteci Kaşıkçı'nın kayboluşunun ardında Suudiler varsa çok ağır cezalar uygularız" açıklamasıyla dün yüzde 7 değer yitirdi. Bu 2014 yılından bu yana yaşanan en büyük değer kaybı

14.10.2018 - 14:21 | Güncelleme:  

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ağır cezalar uygularız!" açıklaması Suudi Arabistan Borsası'nda deprem etkisi yarattı. Suudi Arabistan Borsası dün yüzde 7 değer yitirdi. Bu 2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yaşanan en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Bölgenin en büyük petrokimya ürünleri üreticisi Saudi Basic Industries'in hisseleri yüzde 7.9 düştü.

'ÇOK AĞIR CEZALAR UYGULARIZ'

ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarını söylemişti.

ABD merkezli yayın kuruluşları Suudi Arabistan'ın büyük umutlarla başlattığı ve "Çöl'deki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansından sponsorluklarını çekmişti. 

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