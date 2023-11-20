Suzanne Shepherd hayatını kaybetti
Oyuncu Suzanne Shepherd, 89 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Shepherd'ün torunu, Isabelle Shepherd, "Ailem reisini, büyükannemi kaybetti" sözleriyle duyurdu
'Sopranos'ta ve Martin Scorsese'nin 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde rol alan ünlü oyuncu Suzanne Shepherd'den acı haber geldi. Shepherd'ün 89 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
ACI HABERİ TORUNU DUYURDU
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'nin dört bir yanındaki tiyatrolarda yönetmenlik yapan ve kırk yılı aşkın bir süredir New York'taki kendi stüdyosunda oyuncu koçu olarak çalışan Suzanne Shepherd'ün vefatı torunu Isabelle Shepherd tarafından duyuruldu. "Ailem reisini, büyükannemi kaybetti" diyen Isabelle Shepherd, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin herhangi bir detay vermedi.
'TMZ'nin haberine göre; Suzanne'ın kızı Kate de annesinin kronik obstrüktif akciğer hastalığından muzdarip olduğunu ve ölüm nedeninin ise henüz belirlenemediğini söyledi.
"VEFATINI DUYDUĞUMA ÜZÜLDÜM"
Oyuncunun 'Sopranos'taki rol arkadaşı Ray Abruzzo, duygusal bir mesaj yayınladı. Shepherd'e veda eden Abruzzo, "Vefatını duyduğuma üzüldüm. Doğanın gücü... Oyuncu, öğretmen... 'Sopranos’ta 'Carmella’nın annesini, 'Goodfellas’ta da 'Karen’ın annesini canlandırdı" dedi.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram