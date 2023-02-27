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Haberler Gündem T Tipi Cezaevi Nedir? T Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
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T tipi cezaevi nedir? T tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Cezaevleri çeşitli suçlara karışmış olan insanların mahkeme kararı ile birlikte getirilmekte oldukları yerdir. Cezaevlerini kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu şekilde sınıflandırılmasının ise pek çok sebebinin bulunmakta olduğu bilinmektedir. Genel olarak bakıldığında bireylerin işledikleri suç tiplerine ve ceza oranlarına bağlı olarak hangi cezaevine gireceği belirlenmektedir. Genellikle cezaevleri belirli suçlara bağlı bir şekilde çeşitlilik göstermektedir.

T Tipi Cezaevi Nedir? T Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
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T Tipi Cezaevi Nedir?

Genellikle büyük şehirlerde bulunmakta olan cezaevlerinden biridir. Aynı zamanda kapalı cezaevi olarak da adlandırılmaktadır. Bu cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun yapıldığı bilinmektedir. Cezaevi çeşitlerine bağlı olarak oda ce kapasiteleri değişim göstermektedir. T tipi cezaevinin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Odalar 8,3 ve 1 kişilik olarak ayrılmaktadır.
  • 8 kişilik 72 oda bulunmaktadır.3 kişilik olan 8 oda mevcuttur ve te kişilik oda sayısının 16 olduğu bilinmektedir.
  • Odanın içerisinde havalandırma bulunmaktadır.
  • Koğuş tipi olan cezaevlerinden biridir.
  • Cezaevi içerisinde yemekhane ve yatakhane ayrılmaktadır.
  • Mahkumların sağlığı için de bulunmakta olan sağlık odaları vardır.

Tüm bunların dışında cezaevinde kullanılmakta olan malzemelere idare tarafından düzenli olarak kontrol gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kesici ve delici aletlerin bulundurulması yasaktır. Geniş kapasiteye sahiptir ve yüksek güvenliği bulunmaktadır. Bazı durumlarda kapasitesi artırılabilmektedir. Bahçe ve badana işleri işçi mahkumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

T Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Merak edilen sorulardan bir tanesinin ve T tipi cezaevinde kimler yatar sorusu olduğu göze çarpmaktadır. Bu tip cezaevlerine genellikle ağır suç işlemiş olan kişiler gelmektedir. Benzer suçlara karışmış olan zanlılar aynı cezaevinde kalmaktadır. Suç benzerliğine bağlı olarak koğuş ayrıştırması yapılmaktadır. Genellikle örgüt suçları kapsamakta olduğu bilinmektedir.

Cezaevi içerisinde bulunmakta olan odalarda mahkumların bulunma sayıları idare tarafından ayarlanmaktadır. Tek kişili olan odalarda ise genellikle tehlikeli olan mahkumlar kalmaktadır. Normal suçlara karışmış olan kişilerin ise 8 kişilik odalarda kalmakta olduğu gözlemlenmektedir.

T Tipi Cezaevi Hangi Suçluları Kapsar?

Pek çok farklı suç çeşidi bulunmakta olduğu bilinmektedir. Ağır ya da hafif suç derecelerine bağlı olarak cezaevlerine ayrılmaktadır. T tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna ise genel olarak ağır suç işlemiş olan kişiler şeklinde cevap verilebilmektedir. Suçların benzerliğine bağlı olarak zanlıların odaları da ayrıştırılmaktadır. Genellikle örgüt liderlerinin burada kalmakta olduğu gözlemlenmektedir. 2 kişilik odalarda kalarak cezaevi idaresi tarafından gözetim altında tutulmaktadır.

Bu cezaevlerinde denetimlerin sıkça yapılmakta olduğu bilinmektedir. Memur koğuşları da bulunmaktadır. Memurlar tarafından devlete karşı işlenmiş olan suçlar sonucunda bazı memurlar burada kalmaktadır. Genellikle farklı suçlardan dolayı ceza almış olan mahkumların ortak bulunduğu yerdir.

T Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Hangi cezaevinin ne tür suçlardan dolayı ceza almakta olduğu merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle cezaevlerinin harflendirilmesi genel olarak suçların ayrılmasına olanak sağlamaktadır. Hafif cezalı mahkumlar ile ağır cezalı mahkumların aynı yerde kalmasını önlemekte olan bir sistemdir. Genellikle ağır cezalar işlemiş olan kişilerin T tipinde kalmakta olduğu gözlemlenmektedir. Eğer T tipi cezaevine hangi suçtan girerler diye sorulacak olursa bu soruya şu şekilde cevap verilebilmektedir:

  • Örgüt suçları, cinayet, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlara karışmış olan kişilerin burada bulunmakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda mahkeme kararı ile müebbet hapis cezası verilmiş olan mahkumların da burada yer aldığı gözlemlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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