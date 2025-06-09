Taha Şahin bekleyişi

Beşiktaş sağ bek için gündemine Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin'i aldı.

Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Onur Bulut'a devre arasında olduğu gibi Başakşehir'in ilgisi devam ederken Anadolu ekiplerinden de talipler var.

Beşiktaş, Onur Bulut ile yolların ayrılması halinde yerli sağ bek alternatifi olarak Taha Şahin'i listeye ekledi.