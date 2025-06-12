Tahliyeler olsa da cezaevleri hala dolu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesinin amacını ve beklentiyi şöyle açıklamıştı: “Ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin sağlanması.”

Cezaevlerindeki tabloya baktığımızda 406 cezaevinde 410 bin hükümlü bulunuyor. Bu sayı toplam kapasitenin 100-120 bin üzerinde. Bir yandan cezaevlerindeki kapasitelerin düşürülmesi, daha insani koşullara getirilmesi, bir yandan da toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması kolay bir iş değil.

İnfaz düzenlemeleri ile cezaevleri rahatlatılmaya çalışılırken, bir yandan da ıslah sistemi ile ilgili soru işaretleri ve toplumda adalet duygusunu sarsacak sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Son çıkarılan yasa aslında kovit döneminde çıkarılan ve yaklaşık 100 bin hükümlünün yararlandığı düzenlemeden kaynaklanan adaletsizliği gidermeye dönük yapılacaktı. Başlangıçta, yargılamaları devam eden ancak 31 Temmuz 2023’e kadar işlenmiş suçlardan mahkum olan 55 bin kişinin tahliye edilmesi planlanmıştı ancak Meclis’te siyasi partiler bir uzlaşma sağlayamayınca ve kapsamın genişlemesinden kaynaklı siyasi riskleri partiler üstlenmek istemeyince iş başka bir noktaya geldi.