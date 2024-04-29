Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksim'de güvenlik önlemleri! 1 Mayıs'ta Taksim açık olacak mı, Taksim'de gösteri miting var mı?

        Taksim'de güvenlik önlemleri

        1 Mayıs öncesi Taksim'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Ayrıca Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler getirildi.

        2

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada ‘Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir’ dedi.

        3

        Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi.

        4

        Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

        5

        Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.

        6

        1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

        7
        8
        9
        10
        #haberler
        #1 Mayıs
        #Taksim Meydanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu