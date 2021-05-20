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Taksim'de şaşırtan anlar! Bir anda çırılçıplak soyundu

İstanbul Taksim'de, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Faslı turist kadın şaşırttı. Çırılçıplak soyunan kadın, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde çıplak halde gezen kadına, vatandaşlar ve polis müdahale etti

ÇIRILÇIPLAK! Son dakika: Taksim'de şaşırtan anlar - VİDEO
Taksim'de şaşırtan anlar! Çırılçıplak soyundu
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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Şaşırtan olay, dün saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çırılçıplak soyundu.

Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

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