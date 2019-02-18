İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, bir ay içerisinde ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ HIRSIZLIK

'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan 'Akülü Sandalye Şarj İstasyonu'nun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. Yeni yılın ilk günü meydanda hizmete sunulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırdı. Şarj istasyonu, açılışından 16 gün sonra hırsızların hedefi oldu, istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler çalındı. Tamir edilip engellilerin hizmetine sunulan istasyon ilk hırsızlıktan bir ay sonra yine hedef oldu. Aynı şekilde istasyonun yenilenen soketleri çalındı.

"ARABAMI ŞARJ EDEMEDİM BURADA KALDIM"

Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, “Bunun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım. Bunun sebebi sizsiniz” dedi.