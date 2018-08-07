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Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullanmıştı.