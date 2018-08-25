Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında Shandong Luneng ile Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Jinan Olympic Sports'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Guanhzhou 4-1'lik skorla kazandı. Bugüne kadar oynadığı 7 maçta 9 gol atan Talisca, Shandong Luneng ağlarını da iki kez sarsmayı başardı!

Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'nın 6. dakikada attığı golle öne geçti. Talisca, 42'de bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0 biten ilk yarının ardından Ricardo Goulart, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı.



8 MAÇTA 11 GOL 4 ASİSTE ULAŞTI!

Graziano Pelle ile Shandong 73'te farkı 1'e indirse de Paulinho 1 dakika sonra maçın skorunu tayin eden golü attı. Anderson Talisca, bu maçta attığı 2 golle birlikte 8. maçında 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bu sonuçla Guangzhou puanını 39'a yükseltti. Shandong ise 38 puanda kaldı. Guangzhou, gelecek hafta Shanghai Shenhua ile karşılaşacak. Shandong ise Dalian Yifang'ın konuğu olacak.

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