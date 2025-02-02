Talisca, Fenerbahçe'de siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Müsabakada yeni transferler de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. Taraftarların önünde ilk maçına çıkan Talisca, takımının attığı 3. golde de pay sahibi oldu.

Talisca, 19 Mayıs 2018'den bu yana ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Brezilyalı hücum oyuncusu Beşiktaş forması giydiği dönemde son olarak Sivasspor'a karşı mücadele etmişti.