Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

Beslenme ile sağlık arasından kuvvetli bir ilişki bulunur. Sağlıklı bir vücut sistemine sahip olmanın yolu iyi ve kontrollü beslenmeden geçiyor. Dünya genelinde ölümlerin nedenleri arasında kalp-damar hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının da içerisinde bulunduğu kronik hastalıkların başlıca nedeni dengesiz beslenmek olarak gelmektedir. Antioksidan bakımından yeterli düzeylerde beslenen kişilerde hipertansiyon, damar sertliği ve bunlara bağlı kalp hastalıkları oldukça az görülmektedir. Kalp sağlığını korumak adına oluşabilecek problemlerin önüne geçmek, sağlıklı bir beslenme yöntemiyle mümkündür. İşte kalp sağlığınızı koruyacak 20 süper besin…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    Saatte 300 litreye yakın kan pompalamakta olan kalbimiz, Tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon gibi çok sayıda kronik hastalıktan etkilenmektedir. Bu durumlar da çeşitli kalp sorunlarının oluşmasına neden olur. Kalp sağlığını korumak ve oluşabilecek problemlerin önüne geçmek, sağlıklı bir beslenme yöntemiyle mümkün. Peki kalp sağlığına iyi gelen antioksidan kaynağı besinler hangileridir? İşte kalp sağlığını koruyan antioksidan deposu muhteşem besinler
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    Dengeli beslenme, özellikle kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve kaliteli yaşam sağlar. Günümüzde kalp ve damar hastalıklarından ölüm ilk sırayı alır. Bunu ise kanserden ölüm izler. Her iki hastalık grubu da yaşlılıkta daha sık görülür fakat beslenme ile doğrudan ilgilidir. Antioksidan içeriği yeterli gıdalarla beslenmenin kalp-damar hastalıklarından korunmadaki önemi sanıldığından çok daha fazladır. 
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    A, C, E vitaminleri, antioksidan içeren besinler ve mineraller, vücutta antioksidan işlevi görür. Böylece metabolizma sonucu oluşan serbest radikal hasarları azaltılmış ya da önlenmiş olur. Böylelikle kalp, damar ve kanser gibi hastalıkların önüne geçilir. Beslenmede esas antioksidan kaynakları ise meyve ve sebzelerdir. Antioksidan deposu bu ürünlerin günde 400 g civarında tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

    İşte kalp sağlığına iyi gelen antioksidan deposu besinler
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    AVOKADO

    İçerdiği antioksidanlar ve tekli doymamış yağlar sayesinde insan sağlığı üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunan avokado, potasyum açısından da zengin bir besin kaynağıdır. Kolesterolün düşürülmesinde, kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesinde ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin en az seviyeye indirilmesinde oldukça etkilidir.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    BADEM

    Birçok faydasının yanı sıra bilişsel hafıza ve kardiyovasküler sağlık açısından faydaları bilinen badem, kalp dostu besinler arasında yer alıyor. İnsanda kolesterol seviyesini düşürdüğü yapılan araştırmalarla desteklenen badem, LDL emilimini sınırlaması nedeniyle kalp hastalığı riskini de en aza indiriyor.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    BROKOLİ

    Oldukça sağlıklı olan brokoli birçok vitamin ve mineralleri içerisinde barındırıyor. Sağlık açısından saymakla bitmeyen muhteşem bir besin olan brokoli, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde kolesterol seviyeleri kontrol altına alınır ve kan damarlarının durumu da iyileştirir. Brokoli, kalp rahatsızlıklarının önüne geçen önemli besin maddeleri arasında yer alır.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    CHIA ÇEKİRDEKLERİ

    Nane ailesinin çiçekli bir bitkisi olan chia, lif ve mikro besin eklemek için tercih edilen besin maddelerinden biridir. Kolesterol seviyesini en aza düşürdüğü belirtilen chia çekirdekleri, kalp hastalığı riskini de azaltıyor.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    ÇİKOLATA

    Hepimizin çok sevdiği fakat fazla kilo aldırır korkusuyla tüketmekten kaçındığımız çikolata, kalp dostu yiyecekler arasında yer alıyor. Çikolata, kan basıncını düşürmekte ve hipertansiyonu da önlüyor. Bunun yanı sıra kan damar esnekliğini de artırır.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    ELMA

    İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar aracılığıyla kan basıncı kontrolünde büyük katkısı bulunur. Mineraller ve vitaminler açısından zengin olan elma, kalp hastalıklarının önüne geçmede birebir besin maddeleri arasında yer alır.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    HAVUÇ

    A, C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin olan havuç, kalp dostu olan besin maddeleri arasında oldukça etkin bir rol oynuyor. Kanser riskini azalttığı gibi kalp rahatsızlıklarının da önüne geçtiği bilinen havucun düzenli olarak tüketilmesine özen gösterilmelidir.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    KAHVE

    Yapılan araştırmalara göre günde yeterli miktarlarda sağlanan kahve tüketimi, kalp hastalıklarının ve kalp yetmezliğinin önüne geçer. Bunun yanı sıra felç gibi riskli rahatsızlıkların da önlenmesinde oldukça etkilidir.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    KARALAHANA

    Kardiyovasküler sağlığımızın kontrol altında tutulabilmesi için en etkili yiyecekler arasında yer alan karalahana, oluşabilecek kalp rahatsızlıklarının önüne geçmektedir. İçerdiği antioksidan, lif ve omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp dostu olan karalahana, düşük yağ ve kaloriye sahiptir.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    MERCİMEK

    Kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için etkili olan besin maddelerinden bir diğeri de mercimek! Yeşil ve kırmızı olarak farklı çeşitlerde tüketilen mercimek, içerdiği yükse protein, magnezyum ve potasyum sayesinde kolesterol, kan basıncı ve kan damarı plağını yönetmemizi sağlar.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    NAR

    Akdeniz bölgesine özgü meyvelerden biri olan nar, içerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için birebir besin maddelerinden biridir. Kardiyovasküler hastalık ve arteriyel plak oksidasyonunun önlenmesine yardımcı olan nar, Alzheimer hastalığı, diyabet, kanser, inme ve prostat kanseri gibi hastalıkları da önlediği biliniyor.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    NOHUT

    Protein ve lif açısından oldukça güçlü olan nohut, kolesterolün azaltılması ve kalp hastalığı riskinin azaltılması için düzenli olarak tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Önemli bir diyet maddesi olan nohudu, öğünlerinize ekleyerek hem kalp sağlığınızı koruyabilir, hem de çok sayıda hastalığın önüne geçebilirsiniz.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    PANCAR

    Antioksidan açısından oldukça zengin olan pancar, kandaki homosistein düzeylerini düşürür. İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen pancar, aynı zamanda organları güçlendirir ve kanseri de önlemede müthiş bir etki sunar.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    PATLICAN

    İçeriğinde bulunan zengin mineraller, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde dolaşım sisteminin ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınmasını sağlayan patlıcan, genel sağlık ve kalp sağlığı açısından da oldukça önemli besin maddeleri arasında yer alır. Bazı araştırmalara göre patlıcan, kanser ve hücre zarı hasarı riskini de en az seviyeye düşürür.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    PORTAKAL

    C vitamini, lif, potasyum ve çok sayıda vitamini içerisinde barındıran portakal, kalp sağlığını korumakta olan portakal, kalp yetmezliği riskini ve kalp yara dokusu oluşumunu azaltır. Kalp sağlığını koruyan besinler listesinde yer alan portakal, aynı zamanda susuzluk sorununu ortadan kaldıran güçlü besinlerden biridir.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

     

    SARDALYA

    İçerdiği omega-3 ve çok sayıda vitamin sayesinde kalp sağlığını koruyan besinler arasında yer alan sardalya, kan dolaşımındaki HDL seviyelerini yükseltir ve trigliserit seviyelerini düşürür. Bu şekilde faydalı bir yağ tür haline gelen omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını koruma konusunda oldukça etkili bir besin haline gelmektedir.

     
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    SOMON

    İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri sayesinde kalpte oluşabilecek çok sayıda rahatsızlığın önüne geçmekte olan somon balığı, diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Düzenli olarak tüketilmesi durumunda birçok hastalıktan koruyacağı gibi kalp rahatsızlıklarının da önüne geçiyor.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    TAVUK

    Yüksek protein içeriği ve düşük kalorisi sayesinde insan sağlığı üzerinde çok sayıda olumlu sonuçlar doğuran tavuk, kalp sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Hemen hemen her diyette yer verilen tavuk eti, kalp sağlığının kontrol altına alınmasının yanı sıra vücuttaki yağların yakımı için de oldukça etkili besin maddeleri arasında yer alır.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    YABAN MERSİNİ

    Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan yaban mersini, düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü, kan basıncını ve arteriyal plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. İçerdiği mineraller ve antioksidan sayesinde kalp hastalıklarının ve kanserin oluşumunu önlemekte olan besinler arasında yer alır.
  • Tam bir antioksidan deposu olan 20 muhteşem besin: Kalp sağlığına iyi geliyor!

    ZERDEÇAL

    Zencefil familyasına ait bir bitki olan zerdeçal, ağırlıklı olarak Asya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kalp büyümesini önlemede etkili olduğu bilinen zerdeçalın düzenli olarak tüketilmesi durumunda kalpte meydana gelebilecek sorunlarla mücadele eder.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.