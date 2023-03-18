Dengeli beslenme, özellikle kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve kaliteli yaşam sağlar. Günümüzde kalp ve damar hastalıklarından ölüm ilk sırayı alır. Bunu ise kanserden ölüm izler. Her iki hastalık grubu da yaşlılıkta daha sık görülür fakat beslenme ile doğrudan ilgilidir. Antioksidan içeriği yeterli gıdalarla beslenmenin kalp-damar hastalıklarından korunmadaki önemi sanıldığından çok daha fazladır.