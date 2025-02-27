Geçtiğimiz aylarda Esma Er ile yayınladığı ortak projesi 'Ayrılmayalım' ile büyük beğeni toplayan Tamer Gürsoy, ilk solo projesi 'Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu. İzel’in yıllar önce seslendirdiği, sözü ve müziği Ayhan Çakar’a ait şarkıya yeni bir soluk getiren Gürsoy’un, seslendirdiği eserin düzenlemesini Sezgin Gezgin üstlendi.

MÜZİK LİSTESİNE HIZLI GİRDİ Tamer Gürsoy’un, 'Kendime Yaşayacağım' şarkısı kısa sürede Apple Müzik Türkçe Akustik listesinde zirvenin ortağı oldu. Şarkının akustik versiyonu, radyocular tarafından da tam not aldı. REKLAM