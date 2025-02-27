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        Haberler Müzik Tamer Gürsoy'un, yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

        Yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

        Tamer Gürsoy, ilk solo projesi 'Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:18
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        Yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu
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        Geçtiğimiz aylarda Esma Er ile yayınladığı ortak projesi 'Ayrılmayalım' ile büyük beğeni toplayan Tamer Gürsoy, ilk solo projesi 'Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu. İzel’in yıllar önce seslendirdiği, sözü ve müziği Ayhan Çakar’a ait şarkıya yeni bir soluk getiren Gürsoy’un, seslendirdiği eserin düzenlemesini Sezgin Gezgin üstlendi.

        MÜZİK LİSTESİNE HIZLI GİRDİ

        Tamer Gürsoy’un, 'Kendime Yaşayacağım' şarkısı kısa sürede Apple Müzik Türkçe Akustik listesinde zirvenin ortağı oldu. Şarkının akustik versiyonu, radyocular tarafından da tam not aldı.

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        Tamer Gürsoy, geçtiğimiz yıllarda Yeliz, Yonca Evcimik, Hepsi Grubu, Betül Demir, Spondeo gibi yıldızlara sözü ve müziği kendisine ait şarkılar verdi. Şarkı üretimi devam eden Gürsoy, önümüzdeki dönemde ünlü isimlere yeni eserler vermeye hazırlanıyor.

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        #Tamer Gürsoy
        #Kendime Yaşayacağım
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